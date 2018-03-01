Україна вже не зобов’язана купувати в РФ цього року 4 млрд куб. м газу – Коболєв

КИЇВ. 1 березня. УНН. НАК “Нафтогаз України” вже не зобов’язаний купувати в ПАТ “Газпром” 4 млрд куб. м газу, передбачених контрактом, після того, як російська компанія відмовилася постачати газ до України. Про це сьогодні сказав в ефірі “5 каналу” голова НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв, передає УНН.