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Україна вже не зобов’язана купувати в РФ цього року 4 млрд куб. м газу – Коболєв

Україна вже не зобов’язана купувати в РФ цього року 4 млрд куб. м газу – Коболєв

Київ • УНН

 • 9655 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. НАК “Нафтогаз України” вже не зобов’язаний купувати в ПАТ “Газпром” 4 млрд куб. м газу, передбачених контрактом, після того, як російська компанія відмовилася постачати газ до України. Про це сьогодні сказав в ефірі “5 каналу” голова НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв, передає УНН.

“Від того, що вони зробили сьогодні, а вони зробили дві речі: вони не виконали свої зобов’язання по контракту, який переглянув попередній трибунал, це автоматично означає, що вони не зможуть більше вимагати в нас в цьому році „бери або плати“. Тобто, вартість цієї помилки для менеджменту „Газпрому“ — це потенційні сотні мільйонів доларів”, — наголосив він.

Коболєв уточнив, що зараз “Газпром” втратив можливість навіть вимагати з боку “Нафтогазу” закупівлі в цьому році 4 млрд куб.м газу.

“Ми не зобов’язані купувати ці 4 млрд куб.м. І це не наша провина, це дії “Газпрому, які суперечать контракту, які суперечать рішенню трибуналу, духу відносин „клієнт-постачальник“, і які, я думаю, будуть вартувати „Газпрому“ багато політичних проблем в Європі”, — зазначив голова НАК.

Нагадаємо, 28 лютого НАК “Нафтогаз” заявив, що Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма (Стокгольмський арбітраж) виніс рішення у правовому спорі, який стосується контракту з транзиту газу, зобов’язавши “Газпром” компенсувати “Нафтогазу” 4,63 млрд доларів США “за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту” у минулі періоди. За твердженням української сторони, з урахуванням попереднього рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом на поставку газу в Україну російська сторона у підсумку має сплатити 2,56 млрд доларів на користь “Нафтогазу”.

Крім того, суд відхилив вимоги “Газпрому” щодо штрафів за відібрані “Нафтогазом” обсяги транзитного газу.

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