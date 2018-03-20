Украина уже могла бы получить пятый транш МВФ - Данилюк

“Нет такого, чего бы Украина категорически не выполняла. Выполнение нынешней программы я оцениваю ни положительно, ни отрицательно. Мы должны были бы уже получить пятый транш от МВФ”, - сказал он.

А то, что Украина не получила эти средства, пояснил наличием проблем с задержкой выплаты.

“Это не значит, что мы что-то категорически не выполняем. Реализация определенных мероприятий требует много времени, не везде есть соответствующие возможности, концентрация реформаторского потенциала”, - отметил Данилюк.

Министр финансов обратил внимание на то, что в течение последнего года было реализовано несколько сложных реформ, которые требовали усилий не только профильных министерств.

“Сейчас на повестке дня — создание антикоррупционного суда, одна из самых сложных реформ. Вопрос не только в законе, но и в том, как он будет внедрен. Сейчас все борются с коррупцией. Это превратилось в национальное шоу, но хоть кто-то был наказан? У нас почти каждый день с кого снимают уголовную ответственность. Этот суд, если будет правильно запущен, даст ответы на эти вопросы”, - убежден глава Минфина.

Касательно новой программы сотрудничества с МВФ после окончания нынешней, то по словам Данилюка, все зависит от инициативы Украины, которую она еще не озвучивала.

“Пока нет смысла об этом говорить. Еще год будет действовать нынешняя программа. Мы должны ее успешно завершить. Мы можем инициировать новую программу, но, возможно, и не делать этого. Если пойдем по этому пути, то ее нужно хорошо продумать. Нынешняя программа была направлена ​​на стабилизацию и на внедрение ключевых реформ, которые меняют страну. Некоторые будут внедряться годами, например медицинская реформа”, - добавил министр.

Напомним, Порошенко заявил, что продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом является приоритетной задачей украинской власти и Президента лично.