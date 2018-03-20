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Україна вже мала б отримати п'ятий транш МВФ - Данилюк

Україна вже мала б отримати п'ятий транш МВФ - Данилюк

Київ • УНН

 • 8915 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Виконання нинішньої програми з МВФ я оцінюю ні позитивно, ні негативно. Ми мали б уже отримати п'ятий транш від МВФ. Про це у інтерв'ю ВВС Україна сказав міністр фінансів Олександр Данилюк, коментуючи питання виконання вимог Міжнародного валютного фонду, передає УНН.

“Немає такого, чого б Україна категорично не виконувала. Виконання нинішньої програми я оцінюю ні позитивно, ні негативно. Ми мали б уже отримати п’ятий транш від МВФ”, — сказав він.

А те, що Україна не отримала ці кошти, пояснив наявністю проблем із затримкою виплати.

“Це не значить, що ми щось категорично не виконуємо. Реалізація певних заходів потребує багато часу, не скрізь є відповідні можливості, концентрація реформаторського потенціалу”, — зауважив Данилюк.

Міністр фінансів звернув увагу на те, що протягом останнього року було реалізовано кілька складних реформ, які потребували зусиль не лише профільних міністерств.

“Наразі на порядку денному — створення антикорупційного суду, одна з найскладніших реформ. Питання не лише в законі, але й у тому, як він буде впроваджений. Зараз усі борються з корупцією. Це перетворилося на національне шоу, але хоч хтось був покараний? У нас мало не щодня з когось знімають кримінальну відповідальність. Цей суд, якщо буде правильно запущений, дасть відповіді на ці питання”, — переконаний глава Мінфіну.

Щодо нової програми співпраці з МВФ після закінчення нинішньої, то за словами Данилюка, все залежить від ініціативи України, яку вона ще не озвучувала.

“Поки що немає сенсу про це говорити. Ще рік діятиме нинішня програма. Маємо її успішно завершити. Ми можемо ініціювати нову програму, але, можливо, і не робитимемо цього. Якщо підемо цим шляхом, то її потрібно добре продумати. Нинішня програма була спрямована на стабілізацію і на запровадження ключових реформ, які змінюють країну. Деякі будуть впроваджуватися роками, як-от медична реформа”, — додав міністр.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом є пріоритетним завданням української влади та Президента особисто.

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