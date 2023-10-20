Украина вводит европейские правила торговли электроэнергией между странами: первый аукцион - с Румынией

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"Украина переходит на единые европейские правила доступа к межгосударственным линиям для экспортеров и импортеров электроэнергии. Соглашение об этом мы подписали с румынским оператором Transelectrica. Первый аукцион по продаже доступа к межгосударственному пересечению между Украиной и Румынией в новом формате состоится 2 ноября", - написал Кудрицкий в Facebook.

Детали

Аукцион, как сообщается, будет совместным для украинских и румынских компаний и будет проходить на платформе «Укрэнерго». День поставки – 3 ноября.

"Почему это важно? Потому что накануне сложной зимы украинские механизмы распределения доступа к межгосударственным линиям уже не станут преградой для импорта из Румынии. Потому что они будут синхронизированы с правилами в ЕС", - отметил глава Укрэнерго.

Также, по его словам, "Укрэнерго сделало финальный шаг, которой требовался от Украины для запуска аукционов по европейским правилам с Венгрией, Словакией и Польшей". "В частности, с операторами энергосистем этих стран мы подписали соглашение о присоединении к общеевропейской аукционной платформе JAO. Последний шаг - на стороне европейских коллег. Регуляторы стран-соседей готовят необходимые согласования. После этого мы начнем совместные аукционы по всем европейским направлениям", - указал он.

Кудрицкий отметил, что беспрепятственный импорт электричества из Европы является критически важным для прохождения зимы. "Технически мы, как оператор системы, уже создали возможность импортировать в Украину до 1200 МВт мощности, подписанные соглашения позволяют увеличивать количество возможных источников поставки. Однако сегодня на пути импорта существуют регуляторные препятствия, которые делают импортные операции убыточными. Важно, чтобы до начала холодов эти препятствия были устранены", - отметил глава НЭК.

Напомним

В июле НКРЭКУ приняла решение, которое позволило Украине возобновить импорт и экспорт электроэнергии с Румынией.