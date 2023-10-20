Україна вводить європейські правила торгівлі електроенергією між країнами: перший аукціон - з Румунією
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Укренерго запровадило європейські правила для міждержавної торгівлі електроенергії. Але є ще регуляторні обмеження, які роблять імпортні операції збитковими і які до початку холодів треба усунути. Про це повідомив у п'ятницю голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, пише УНН.
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"Україна переходить на єдині європейські правила доступу до міждержавних ліній для експортерів та імпортерів електроенергії. Угоду про це ми підписали з румунським оператором Transelectrica. Перший аукціон з продажу доступу до міждержавного перетину між Україною та Румунією у новому форматі відбудеться 2 листопада", - написав Кудрицький у Facebook.
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Аукціон, як повідомляється, буде спільним для українських та румунських компаній і проходитиме на платформі «Укренерго». День поставки – 3 листопада.
"Чому це важливо? Бо напередодні складної зими українські механізми розподілу доступу до міждержавних ліній вже не стануть перепоною для імпорту з Румунії. Бо вони будуть синхронізовані з правилами в ЄС", - зазначив голова Укренерго.
Також, з його слів, "Укренерго зробило фінальний крок, якій вимагався від України для запуску аукціонів за європейськими правилами з Угорщиною, Словаччиною та Польщею". "Зокрема, з операторами енергосистем цих країн ми підписали угоду про приєднання до загальноєвропейської аукціонної платформи JAO. Останній крок - на боці європейських колег. Регулятори країн-сусідів готують необхідні погодження. Після цього ми розпочнемо спільні аукціони за всіма європейськими напрямками", - вказав він.
Кудрицький наголосив, що безперешкодний імпорт електрики з Європи є критично важливим для проходження зими. "Технічно ми, як оператор системи, уже створили можливість імпортувати в Україну до 1200 МВт потужності, підписані угоди дозволяють збільшувати кількість можливих джерел поставки. Проте сьогодні на заваді імпорту існують регуляторні перешкоди, які роблять імпортні операції збитковими. Важливо, щоб до початку холодів ці перешкоди були усунуті", - зазначив голова НЕК.
Нагадаємо
У липні НКРЕКП ухвалила рішення, яке довзоляло Україні відновити імпорт та експорт електроенергії з Румунією.