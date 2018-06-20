Украина впервые в истории выступит на ЧМ по керлингу

"В США живет украинский игрок Евгений Стадник. Он занимается уже два года и работает с тренером Дином Ротом. В этом году еще одна украинка - Елена Паздерская - присоединилась к команде. Они готовятся по программе "High Performance Program" как раз к чемпионату мира-2019 среди смешанных пар. Так что в апреле Украина будет впервые представлена ​​на международных соревнованиях, еще и высшего уровня. Чемпионат будет проходить в норвежском городе Ставангер. Раньше мы никогда не участвовали даже в лиге С чемпионатов Европы", - заявил президент Всеукраинской федерации керлинга.

Как сообщал УНН, канадская сборная стала победителем Олимпийских игр-2018 в дабл-миксте.