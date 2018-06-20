Україна вперше в історії виступить на ЧС з керлінгу

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент Всеукраїнської федерації керлінгу Олексій Перевезенцев повідомив про перспективи даного виду спорту в Україні та про майбутній дебют спортсменів нашої країни на чемпіонаті світу-2019. Про це Перевезенцев розповів у коментарі Xsport, передає УНН.

"У США живе український гравець Євген Стадник. Він займається вже два роки і працює з тренером Діном Ротом. В цьому році ще одна українка - Олена Паздерська - приєдналася до команди. Вони готуються за програмою "High Performance Program" якраз до чемпіонату світу-2019 серед змішаних пар. Так що в квітні Україна буде вперше представлена на міжнародних змаганнях, ще й вищого рівня. Чемпіонат буде проходити в норвезькому місті Ставангер. Раніше ми ніколи не брали участь навіть в лізі С чемпіонатів Європи", - заявив президент Всеукраїнської федерації керлінгу.

Як повідомляв УНН, канадська збірна стала переможцем Олімпійських ігор-2018 у дабл-міксті.

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