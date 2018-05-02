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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина примет участие в крупнейших военных учениях в Эстонии

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Сегодня в Эстонии начинаются крупнейшие в истории страны военные учения под названием "Еж-2018" (Siil 2018), в которых также примет участие и Украина. Об этом сообщает ERR, передает УНН.

Украина примет участие в крупнейших военных учениях в Эстонии

В учениях примут участие более 15 тысяч военнослужащих и сотрудников силовых служб, учения продлятся до 14 мая. По сценарию учений, противником выступит вымышленное государство Муринус, которое попытается дестабилизировать ситуацию в Эстонии и вызвать раскол между государствами-членами НАТО.

В маневрах примут участие союзники, в том числе из Великобритании, США, Дании, Германии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Бельгии, Канады, Финляндии, Швеции, Грузии, Украины и Ирландии.

Учения также частично пройдут и на территории Латвии. Основной акцент будет сделан на способности обеспечить безопасность и защиту населения в любой ситуации.

Напомним, украинские бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады и танковый взвод 14-й отдельной механизированной бригады начали участие в международных учениях Combined Resolve X.

Украинские Национальные Новости

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