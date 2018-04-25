Украинские военные участвуют в международных учениях Combined Resolve X

"Наши бойцы 79 отдельной десантно-штурмовой бригады и танковый взвод 14 отдельной механизированной бригады начали участие в международных учениях Combined Resolve X. В этом году в мероприятии принимают участие около 3700 военнослужащих из 13 стран-членов НАТО и партнеров Альянса. Во время учений украинская десантно-штурмовая рота будет вооружена семью БТР-80, а танкисты будут выполнять задачи на пяти танках Т-84", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, командование ВМС ВС Украины завершает работу над контрактом на получение двух патрульных катеров типа Island от США.