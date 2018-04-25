Українські військові беруть участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve X
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Українські бійці 79 окремої десантно-штурмової бригади та танковий взвод 14 окремої механізованої бригади розпочали участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve X. Про це в мережі Facebook повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Наші бійці 79 окремої десантно-штурмової бригади та танковий взвод 14 окремої механізованої бригади розпочали участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve X. Цього року у заході беруть участь близько 3700 військовослужбовців з 13 країн-членів НАТО та партнерів Альянсу. Під час навчань українська десантно-штурмова рота буде озброєна сімома БТР-80, а танкісти виконуватимуть завдання на п’ятьох танках Т-84”, — йдеться в повідомлені.
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