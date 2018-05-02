Україна візьме участь в найбільших військових навчаннях в Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Сьогодні в Естонії починаються найбільші в історії країни військові навчання під назвою "Їжак-2018" (Siil 2018), в яких також візьме участь і Україна. Про це повідомляє ERR, передає УНН.
У навчаннях візьмуть участь більше 15 тисяч військовослужбовців і співробітників силових служб, навчання триватимуть до 14 травня. За сценарієм навчань, противником виступить вигадана держава Мурінус, яке спробує дестабілізувати ситуацію в Естонії і викликати розкол між державами-членами НАТО.
У маневрах візьмуть участь союзники, зокрема з Великобританії, США, Данії, Німеччини, Польщі, Франції, Латвії, Литви, Бельгії, Канади, Фінляндії, Швеції, Грузії, України та Ірландії.
Навчання також частково пройдуть і на території Латвії. Основний акцент буде зроблений на здатності забезпечити безпеку і захист населення в будь-якій ситуації.
Нагадаємо, українські бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади і танковий взвод 14-ї окремої механізованої бригади почали участь в міжнародних навчаннях Combined Resolve X.