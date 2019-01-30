Украина решила пересмотреть соглашение о свободной торговле с Македонией
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Украина начала процесс пересмотра Соглашения о свободной торговле с Македонией. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли в ответе на запрос корреспондента УНН.
"Начат процесс пересмотра Соглашения о свободной торговле с Македонией", - говорится в ответе на запрос.
Как добавили в Министерстве, сейчас Минэкономразвития ведет переговоры по заключению Соглашения о свободной в торговле с Турцией.
Как сообщал УНН, дата завершения переговоров с Турцией по соглашению о создании зоны свободной торговли остается неопределенной из-за жесткой позиции турецкого правительства по отдельным позициям.
В то же время премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что переговоры о создании зоны свободной торговли с Турцией должны быть завершены в этом году.
Напомним, 21 января Украина и Израиль подписали Соглашение о зоне свободной торговли. Процесс подписания состоялся в Иерусалиме. С украинской стороны соглашение подписывал первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив, с израильской стороны - министр экономики Эли Коэн.
По мнению экспертов, торговля в условиях ЗСТ с Израилем будет невыгодной для Украины из-за суровых условия выхода на израильский рынок.