Украина требует от РФ отменить незаконный приговор крымчанам по бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Министерство иностранных дел Украины прокомментировало незаконное осуждение Южным окружным военным судом Российской Федерации четырех граждан Украины по делу "Хизб ут-Тахрир". Украина требует отмены решения и немедленно освободить осужденных. Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает УНН.
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“Российская Федерация должна отменить сегодняшнее решение суда и немедленно освободить Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Рустема Сейтмеметова и Амета Сулейманова и всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины”, — говорится в заявлении.
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Отмечается, что МИД выражает протест в связи с решением Южного окружного военного суда Российской Федерации от 29 октября 2021 года об осуждении четырех граждан Украины Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Рустема Сейтмеметова и Амета Сулейманова в т.н. деле “Третьей Бахчисарайской группы Хизб ут-Тахрир”.
Отмечается, что сегодняшним т.н. “судебным приговором” о лишении свободы Сейтумера Сейтумерова на 17 лет, Османа Сейтумерова — 14 лет, Амета Сулейманова — 12 лет, Рустема Сейтмеметова — 13 лет по сфальсифицированным обвинениям Российская Федерация в очередной раз продемонстрировала свою политику репрессий запугивание и подавление любых нелояльных гражданских движений и инициатив во временно оккупированном Крыму.
“Призываем международное сообщество осудить применение Россией неправомерной практики судебных преследований инакомыслия и системное злоупотребление антитеррористическим законодательством в отношении украинцев и крымских татар в Крыму, усилить дипломатическое давление на РФ с целью освобождения всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины, а также продолжить защиту прав и свобод жителей, в частности, в пределах Крымской платформы”, — отметили в ведомстве.
Контекст
Сегодня Южный окружной военный суд в Ростове-на Дону в РФ вынес приговор в отношении участников так называемой “третьей бахчисарайской группы” по “делу Хизб ут-Тахрир” — 56 лет заключения на четырех крымских татар.
11 марта 2020 года в домах крымских татар в окпированном Крыму провели ряд обысков, инициированных сотрудниками ФСБ России.
Провели семь обысков, были задержаны Сейтумер Сейтумеров, Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов. МИД выразил протест.