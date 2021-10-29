Україна вимагає від РФ скасувати незаконний вирок кримчанам у бахчисарайській "справі Хізб ут-Тахрір"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ України прокоментувало незаконне засудження Південним окружним військовим судом Російської Федерації чотирьох громадян України у справі “Хізб ут-Тахрір”. Україна вимагає скасування рішення, та негайно звільнити засуджених. Про це інформує прес-служба МЗС, передає УНН.
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“Російська Федерація повинна скасувати сьогоднішнє рішення суду та негайно звільнити Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Рустема Сейтмеметова та Амета Сулейманова та усіх незаконно утримуваних нею громадян України”, — йдеться у заяві.
Деталі
Наголошується, що МЗС висловлює протест у зв’язку із рішенням Південного окружного військового суду Російської Федерації від 29 жовтня 2021 року про засудження чотирьох громадян України Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Рустема Сейтмеметова та Амета Сулейманова у т.зв. справі “Третьої Бахчисарайської групи Хізб ут-Тахрір”.
Зазначається, що сьогоднішнім т.зв. “судовим вироком” щодо позбавлення волі Сейтумера Сейтумерова на 17 років, Османа Сейтумерова — 14 років, Амета Сулейманова — 12 років, Рустема Сейтмеметова — 13 років за сфальсифікованими обвинуваченнями Російська Федерація вкотре продемонструвала свою політику репресій та утисків, спрямовану проти представників кримськотатарського народу з метою залякування та придушення будь-яких нелояльних громадянських рухів та ініціатив у тимчасово окупованому Криму.
“Закликаємо міжнародну спільноту засудити застосування Росією неправомірної практики судових переслідувань інакодумства та системне зловживання антитерористичним законодавством щодо українців та кримських татар в Криму, посилити дипломатичний тиск на РФ з метою звільнення усіх незаконно утримуваних нею громадян України, а також продовжити захист прав та свобод мешканців Кримського півострова, зокрема у межах Кримської платформи”, — наголосили у відомстві.
Контекст
Сьогодні Південний окружний військовий суд в Ростові-на Дону у РФ виніс вирок стосовно учасників так званої “третьої бахчисарайської групи” у “справі Хізб ут-Тахрір” — 56 років ув’язнення на чотирьох кримських татар.
11 березня 2020 року в будинках кримських татар в окпованому Криму провели низку обшуків, ініційованих співробітниками ФСБ Росії.
Провели сім обшуків, було затримано Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Амета Сулейманова, Рустема Сейтмеметова. МЗС висловило протест.