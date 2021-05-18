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Украина выиграла общекомандный зачет чемпионата Европы по бодибилдингу

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Город Санта-Сусанна (Испания) приняло чемпионат Европы по бодибилдингу и фитнесу среди мужчин, женщин и юниоров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Украина выиграла общекомандный зачет чемпионата Европы по бодибилдингу

Что известно

По итогам соревновательных дней спортсмены сборной Украины завоевали 44 награды: 18 “золотых”, 16 “серебряных” и 10 “бронзовых”. Наши спортсмены заняли первое общекомандное место среди мужчин и второе место среди женщин.

Детали

Золотые награды выиграли Руслан Подопригора (физик до 170 см), Алексей Якушенко (физик до 176 см), Максим Тарариев (физик до 182 см), Светлана Гордиенко (бодифитнес до 158 см), Алла Мацегора (физик, открытая категория), Алексей Павлов (классический бодибилдинг до 175 см).

Также “золото” на счету Виктории Лысенко и Максима Шевелина в соревнованиях фит-пар. Еще одно “золото” Виктория Лысенко выиграла в категории (фитнес-бикини до 169 см). Трижды “золото” выиграла Юлия Шикула. Сначала она победила в категории “бодифитнес” более 168 см, а затем судьи признали украинку лучшей в абсолютной категории. Также Юлия Шикула и Игорь Смола поднялись на высшую ступень пьедестала в соревнованиях среди смешанных пар. Две золотые награды у Александра Мунтяна в “менс физик” более 182 см и абсолютной категории.

Примечательно, что пять наград выиграли украинские спортсмены среди юниоров.

Напомним

В прошлом году украинцы завоевали 32 награды на ЧМ по бодибилдингу.

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