Україна виграла загальнокомандний залік чемпіонату Європи з бодібілдингу

Що відомо

За підсумками змагальних днів спортсмени збірної України здобули 44 нагороди: 18 "золотих", 16 "срібних" і 10 "бронзових". Наші спортсмени посіли перше загальнокомандне місце серед чоловіків та друге місце серед жінок.

Деталі

Золоті нагороди виграли Руслан Подопригора (фізик до 170 см), Олексій Якушенко (фізик до 176 см), Максим Тарарієв (фізик до 182 см), Світлана Гордієнко (бодіфітнес до 158 см), Алла Мацегора (фізик, відкрита категорія), Олексій Павлов (класичний бодібілдинг до 175 см).

Також "золото" на рахунку Вікторії Лисенко та Максима Шевеліна у змаганнях фіт-пар. Ще одне "золото" Вікторія Лисенко виграла у категорії (фітнес-бікіні до 169 см). Тричі "золото" виграла Юлія Шикула. Спершу вона перемогла в категорії "бодіфітнес" понад 168 см, а потім судді визнали українку найкращою в абсолютній категорії. Також Юлія Шикула та Ігор Смола піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу у змаганнях серед змішаних пар. Дві золоті нагороди у Олександра Мунтяна в "менс фізик" понад 182 см та абсолютній категорії.

Примітно, що п’ять нагород виграли українські спортсмени серед юніорів.

Нагадаємо

Минулого року українці вибороли 32 нагороди на ЧС з бодібілдингу.