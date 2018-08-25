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Украина отмечает День авиации

Киев • УНН

 • 11456 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Украине сегодня отмечают День авиации, передает УНН.

Украина отмечает День авиации

День авиации - профессиональный праздник военных и гражданских авиаторов и работников авиационной промышленности и транспорта Украины. Отмечается ежегодно в последнюю субботу августа.

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Праздник установлен в Украине "... в поддержку инициативы авиаторов Вооруженных Сил Украины, Пограничных войск Украины, Национальной гвардии Украины и работников авиационной промышленности и транспорта Украины ..." согласно Указу Президента Украины "О Дне авиации" от 16 августа 1993 года № 305/93.

"От Игоря Сикорского к Олегу Антонову, от Левка Мациевича к Александру Оксанченко - славные традиции украинской авиашколы передаются из поколения в поколение. Благодаря вам - современным покорителям неба - Украина входит в число ведущих авиационных держав", - отметил в своем приветствии Президент Украины Петр Порошенко.

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Напомним, украинские самолеты примут участие в международном авиационном показе в Польше.

От Игоря Сикорского в Олега Антонова, Левка Мациевича к Александру Оксанченко - славные традиции украинского авиашколы передаются из поколения в поколение. Благодаря вам - современным покорителям неба - Украина входит в число ведущих авиационных держав.

Поздравляю с праздником! pic.twitter.com/Wc91foCAyA

- Петр Порошенко (@poroshenko) 25 августа 2018

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