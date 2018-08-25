Україна відзначає День авіації
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. В Україні сьогодні відзначають День авіації, передає УНН.
День авіації — професійне свято військових і цивільних авіаторів та працівників авіаційної промисловості і транспорту України. Відзначається щорічно в останню суботу серпня.
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Свято встановлено в Україні “...на підтримку ініціативи авіаторів Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Національної гвардії України та працівників авіаційної промисловості і транспорту України...” згідно з Указом Президента України “Про День авіації” від 16 серпня 1993 року № 305/93.
"Від Ігоря Сікорського до Олега Антонова, від Левка Мацієвича до Олександра Оксанченка – славні традиції української авіашколи передаються з покоління в покоління. Завдяки вам – сучасним підкорювачам неба – Україна входить до когорти провідних авіаційних держав", - зазначив у своєму вітанні Президент України Петро Порошенко.
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Нагадаємо, українські літаки візьмуть участь у міжнародному авіаційному показі у Польщі.
Від Ігоря Сікорського до Олега Антонова, від Левка Мацієвича до Олександра Оксанченка – славні традиції української авіашколи передаються з покоління в покоління. Завдяки вам – сучасним підкорювачам неба – Україна входить до когорти провідних авіаційних держав.
Вітаю зі святом! pic.twitter.com/Wc91foCAyA