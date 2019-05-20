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Украина исчерпала резерв международной поддержки - Климкин

Украина исчерпала резерв международной поддержки - Климкин

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что без изменений внутри государства Украина, по сотсоянию на сегодня, исчерпала резерв международной поддержки. В то же время он отметил, что в таких сложных условиях будет помогать новоизбранному президенту Зеленскому. Об этом он сказал в эфире программы "Завтрак с 1+1", передает корреспондент УНН.

На вопрос, останется ли Климкин главой МИД, если его пригласят, министр отметил: "Сейчас нет".

"Я имел несколько суперовых разговоров с Владимиром Зеленским. Последний - позавчера. Мы очень хорошо поговорили. Я сказал, что 100% буду помогать там, где нужно, а это будет нужно, я это чувствую, потому что международный контекст на самом деле очень сложный и мы исчерпали сегодня резерв международной поддержки без мегаизменений внутри страны. Но оставаться сейчас - я считаю, что это неправильно. Затем посмотрим", - сказал Климкин.

На вопрос о будущем в политике он отметил, что сейчас не видит партийных проектов, которые "по качеству людей и идей были бы очень достойными".

"Поэтому к предложениям и идеям открыт, и на самом деле есть много очень классных идей. Если это не получится - нет вопросов. Я считаю, нужно быть ближе к людям, а не к спискам", - добавил он.

Как сообщал УНН, 17 мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.

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