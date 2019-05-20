Украина исчерпала резерв международной поддержки - Климкин

КИЕВ. 20 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что без изменений внутри государства Украина, по сотсоянию на сегодня, исчерпала резерв международной поддержки. В то же время он отметил, что в таких сложных условиях будет помогать новоизбранному президенту Зеленскому. Об этом он сказал в эфире программы "Завтрак с 1+1", передает корреспондент УНН.