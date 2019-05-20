Україна вичерпала резерв міжнародної підтримки - Клімкін

На питання, чи залишиться Клімкін главою МЗС, якщо його запросять, міністр зазначив: "Зараз ні".

"Я мав декілька суперових розмов з Володимиром Зеленським. Останню – позавчора. Ми дуже добре поговорили. Я сказав, що 100% буду допомагати там, де потрібно, а це буде потрібно, я це відчуваю, бо міжнародний контекст насправді дуже складний і ми вичерпали сьогодні резерв міжнародної підтримки без мегазмін всередині країни. Але залишатись зараз – я вважаю що це неправильно. Потім подивимось", - сказав Клімкін.

На питання щодо майбутнього в політиці він зауважив, що зараз не бачить партійних проектів, які б "за якістю людей і ідей були дуже достойними".

"Тому до пропозицій і ідей відкритий, і насправді є багато дуже класних ідей. Якщо це не складеться - нема питань. Я вважаю, потрібно бути ближчим до людей, а не до списків", - додав він.

Як повідомляв УНН, 17 травня міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав заяву про відставку.