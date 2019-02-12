Украина ведет переговоры с G7 по финансированию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Министерство финансов ведет переговоры со странами G7 о возможности предоставления Украине финансирования. Об этом сообщила глава ведомства Оксана Маркарова, передает УНН.
"Мы сейчас активно работаем над кредитованием, привлечением ресурсов международных финансовых организаций и потенциальным двусторонним кредитованием", - сказала Маркарова и добавила, что Украина активно ведет переговоры со странами G7.
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Как сообщал УНН, Украина может получить второй и третий транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA) до конца 2019 года.
Как сообщал УНН, целью сотрудничества Международного Валютного Фонда с Украиной является помощь в достижении устойчивого роста в стране.
Напомним, в конце января глава Международного валютного фонда Кристин Лагард после встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в Давосе заявила, что МВФ готов и в дальнейшем поддерживать Украину, а также отметила необходимость ускорить реформы в стране.