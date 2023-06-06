Украина в Twitter "поздравила" ООН с днем русского языка
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Официальный аккаунт Украины в Twitter поздравил Организацию объединенных наций с днем русского языка, ведь в ООН до сих пор не осудили действия россиян из-за подрыва Каховской ГЭС, передает УНН.
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«С Днем русского языка, ООН!» - говорится в сообщении.
Для поздравления использовали фото зала Генассамблеи ООН, который подтапливает вода.
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Так, в ООН смогли в течение дня только написать, что разрушение Каховской дамбы ставит под угрозу тысячи мирных жителей, оставив многих без крова и, что гражданские жители и гражданская инфраструктура не являются целью, и что их надо защищать.
Дополнение
Сегодня на странице ООН в Twitter разместили поздравление с днем русского языка на фоне подрыва россиянами Каховской ГЭС.
В МИД Украины раскритиковали ООН за поздравление в Twitter с днем русского языка на фоне теракта, который совершила россия взорвав Каховскую ГЭС.