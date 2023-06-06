Украина в Twitter "поздравила" ООН с днем русского языка

Цитата

«С Днем русского языка, ООН!» - говорится в сообщении.

Для поздравления использовали фото зала Генассамблеи ООН, который подтапливает вода.

Детали

Так, в ООН смогли в течение дня только написать, что разрушение Каховской дамбы ставит под угрозу тысячи мирных жителей, оставив многих без крова и, что гражданские жители и гражданская инфраструктура не являются целью, и что их надо защищать.

Дополнение

Сегодня на странице ООН в Twitter разместили поздравление с днем русского языка на фоне подрыва россиянами Каховской ГЭС.

В МИД Украины раскритиковали ООН за поздравление в Twitter с днем русского языка на фоне теракта, который совершила россия взорвав Каховскую ГЭС.