У МЗС розкритикували ООН за привітання з днем російської мови на тлі підриву Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У МЗС України розкритикували ООН за привітання у Twitter з днем російської мови на тлі теракту, який здійснила росія підірвавши Каховську ГЕС. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає УНН.
Цитата
«Російське командування російською мовою віддає наказ підірвати Каховську дамбу. Який день в ООН для святкування російської мови! Твіти ООН про культурне розмаїття ігнорують найбільшу катастрофу в Європі за десятиліття, спричинену виключно росією. Чого мовчати?» - написав Ніколенко у Twitter.
Доповнення
Сьогодні на сторінці ООН у Twitter розмістили привітання з днем російської мови на тлі підриву росіянами Каховської ГЕС.
Через російський підрив Каховська ГЕС на Херсонщині повністю зруйнована і відновленню не підлягає. Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.
Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.
У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких населених пунктів, у тому числі частково з Херсона. Евакуація вже розпочалася.