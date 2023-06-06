В МИД раскритиковали ООН за поздравления с днем русского языка на фоне подрыва Каховской ГЭС

Цитата

«Российское командование на русском языке отдает приказ взорвать Каховскую дамбу. Какой день в ООН для празднования русского языка! Твиты ООН о культурном разнообразии игнорируют крупнейшую катастрофу в Европе за десятилетия, вызванную исключительно россией. Чего молчать?» - написал Николенко в Twitter.

Дополнение

Сегодня на странице ООН в Twitter разместили поздравление с днем русского языка на фоне подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Из-за российского подрыва Каховская ГЭС на Херсонщине полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

В Херсонской ОГА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.