В МИД раскритиковали ООН за поздравления с днем русского языка на фоне подрыва Каховской ГЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В МИД Украины раскритиковали ООН за поздравления в Twitter с днем русского языка на фоне теракта, который совершила россия взорвав Каховскую ГЭС. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает УНН.
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«Российское командование на русском языке отдает приказ взорвать Каховскую дамбу. Какой день в ООН для празднования русского языка! Твиты ООН о культурном разнообразии игнорируют крупнейшую катастрофу в Европе за десятилетия, вызванную исключительно россией. Чего молчать?» - написал Николенко в Twitter.
Дополнение
Сегодня на странице ООН в Twitter разместили поздравление с днем русского языка на фоне подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Из-за российского подрыва Каховская ГЭС на Херсонщине полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.
Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.
В Херсонской ОГА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.