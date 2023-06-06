Україна в Twitter "привітала" ООН з днем російської мови
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Офіційний акаунт України у Twitter привітав Організацію об'єднаних націй з днем російської мови, адже в ООН досі не засудили дії росіян через підрив Каховської ГЕС, передає УНН.
Цитата
«З Днем російської мови, ООН!» - йдеться в повідомленні.
Для привітання використали фото зали Генасамблеї ООН, яку підтоплює вода.
Деталі
Так, в ООН спромоглися протягом дня лише написати, що руйнування Каховської дамби ставить під загрозу тисячі мирних жителів, залишивши багатьох без домівок та, що цивільні жителі та цивільна інфраструктура не є ціллю, й що їх треба захищати.
Доповнення
Сьогодні на сторінці ООН у Twitter розмістили привітання з днем російської мови на тлі підриву росіянами Каховської ГЕС.
У МЗС України розкритикували ООН за привітання у Twitter з днем російської мови на тлі теракту, який здійснила росія підірвавши Каховську ГЕС.