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Україна в Twitter "привітала" ООН з днем російської мови

Київ • УНН

 • 975268 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Офіційний акаунт України у Twitter привітав Організацію об'єднаних націй з днем російської мови, адже в ООН досі не засудили дії росіян через підрив Каховської ГЕС, передає УНН.

Україна в Twitter "привітала" ООН з днем російської мови

Цитата

«З Днем російської мови, ООН!» - йдеться в повідомленні.

Для привітання використали фото зали Генасамблеї ООН, яку підтоплює вода.

Деталі

Так, в ООН спромоглися протягом дня лише написати, що руйнування Каховської дамби ставить під загрозу тисячі мирних жителів, залишивши багатьох без домівок та, що цивільні жителі та цивільна інфраструктура не є ціллю, й що їх треба захищати.

Доповнення

Сьогодні на сторінці ООН у Twitter розмістили привітання з днем російської мови на тлі підриву росіянами Каховської ГЕС.

У МЗС України розкритикували ООН за привітання у Twitter з днем російської мови на тлі теракту, який здійснила росія підірвавши Каховську ГЕС.

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