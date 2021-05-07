Украина удержалась в ТОП-10 мировых экспортеров курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Украина занимает десятое место в рейтинге мировых поставщиков замороженной курятины, передает УНН со ссылкой на World's Top Exporters.
Детали
Отмечается, что мировым лидером по экспорту курятины устойчиво остается Бразилия. В 2020 году страна экспортировала мяса птицы на 6,3 млрд долл. США.
Второе место с показателем в 2,7 млрд долл. принадлежит США. Третье - Нидерландам. В прошлом году Нидерланды экспортировали мяса птицы на 1,2 млрд долл.
Украина с показателем в 255 млн долл. занимает десятое место в рейтинге.
Дополнение
В апреле в Соединенное Королевство прибыла первая партия украинской курятины производства МХП (Наша Ряба), сообщило посольство Украины в Великобритании.
"Это стало возможно благодаря беспошлинным тарифным квотам, предусмотренным Соглашением о свободной торговле, а также бизнес-настойчивости холдинга МХП", - проинформировало посольство.
Справка
МХП - крупнейший в Украине производитель и экспортер курятины. Самый известный украинский бренд компании - "Наша Ряба". До сих пор это единственный производитель курятины, который прошел независимый тест в Украине и подтвердил отсутствие антибиотиков в своей продукции.