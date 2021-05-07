Україна утрималася в ТОП-10 світових експортерів курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Україна посідає десяте місце в рейтингу світових постачальників замороженої курятини, передає УНН з посиланням на World's Top Exporters.
Деталі
Зазначається, що світовим лідером з експорту курятини стало залишається Бразилія. У 2020 році країна експортувала м'яса птиці на 6,3 млрд дол. США.
Друге місце з показником в 2,7 млрд дол. належить США. Третє - Нідерландам. У минулому році Нідерланди експортували м'яса птиці на 1,2 млрд дол.
Україна з показником в 255 млн дол. посідає десяте місце в рейтингу.
Доповнення
У квітні до Сполученого Королівства прибула перша партія української курятини виробництва МХП (Наша Ряба), повідомило посольство України у Великій Британії.
"Це стало можливо завдяки безмитним тарифним квотам, передбачених Угодою про вільну торгівлю, а також бізнес-наполегливості холдингу МХП", - поінформувало посольство.
Довідка
МХП – найбільший в Україні виробник і експортер курятини. Найвідоміший український бренд компанії – "Наша Ряба". До сьогодні це єдиний виробник курятини, який пройшов незалежний тест в Україні і підтвердив відсутність антибіотиків у своїй продукції.