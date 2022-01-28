Украина в первом квартале ожидает импорт 6 млн тонн угля-Шмигаль

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“Начиная с ноября 2021 года в Украину поступило 14 судов с энергетическим углем. Еще 1 млн тонн — продолжаются переговоры об увеличении поставок угля на февраль-март этого года. Всего в первом квартале запланированы поставки на склады ТЭС на уровне 6 млн тонн угля в целом за квартал. При этом ориентированные затраты угля ожидаются на уровне 5,5 млн тонн”, — сказал Шмигаль.

Детали

Премьер отметил, что параллельно происходит активное увеличение поставок угля на склады, а также его добычу и импорт. На сегодня на складах около 800 тыс. Тонн угля, что больше, чем было в прошлом году на это время, сказал премьер.

С начала года добыча угля на украинских шахтах вырос почти на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, добавил он.

Контекст

В Украине с началом отопительного сезона говорили о невыполнении плана накопления угля на ТЭС для производства электроэнергии. При этом Россия отказалась экспортировать в Украину уголь, который используют на ТЭС для производства электричества.

На фоне такой ситуации Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Возможность для импорта электричества из РФ и Беларуси появилась с 1 ноября, после многомесячного запрета и судебной волокиты.

Чтобы избежать дефицита ресурса и пополнить склады топливом, Украина начала его импорт, в том числе морем. Запасы угля на складах Украины выросли.

Также Украина в таких условиях сделала ставку на атомную генерацию.

В то же время, по данным правительства, в январе потребление электроэнергии выросло на 5%.

При этом премьер Денис Шмигаль 15 декабря заявлял, что никаких веерных отключений потребителей с начала отопительного сезона не происходило. А многочасовые отключения, которые могут иметь место в том или другом городе, по его словам, — это “неотложные ремонтные работы на линиях электропередач, о которых предупреждают заранее, или аварийные ситуации, связанные с погодными условиями”. В Минэнерго указывали: если украинцам и отключают электроэнергию - не из-за дефицита. Единственная причина отсутствия в домах украинцев электроснабжения является проведение плановых и аварийных ремонтов оператором систем распределения, отмечали в министерстве.

Однако, продолжительность перерывов в электроснабжении не должна превышать суммарно 8 часов в сутки в зимние месяцы в случае невозможности обеспечения резервным питанием, отмечали в регуляторе — НКРЭКУ.