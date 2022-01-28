Українці збільшили споживання електроенергії в січні на 5%

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“Цей опалювальний сезон проходить в умовах безпрецедентних викликів не лише для України, але і для всього світу. Ціни на газ, вугілля, нафту, інші енергоресурси піднімаються до рекордних рівнів. Все це також супроводжується збільшенням споживання електроенергії на фоні відновлення бізнес-активності України. Для прикладу, за 25 днів січня цього року споживання електроенергії перевищує споживання за аналогічний період минулого року на 5%”, — сказав Шмигаль.

Деталі

Основне навантаження в цьому опалювальному сезоні, зі слів Прем’єра, несе атомна генерація. Наразі працює 14 блоків АЕС.

Він повідомив, що на початку лютого заплановано завершення планового поточного ремонту енергоблоку № 4 Рівненської АЕС та включення його в мережу, що має забезпечити роботу 15 блоків атомних електростанцій.

Контекст

В Україні з початком опалювального сезону говорили про невиконання плану накопичення вугілля на ТЕС для виробництва електроенергії. При цьому Росія відмовилася експортувати в Україну вугілля, яке використовують на ТЕС для виробництва електрики.

На тлі такої ситуації Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі. Можливість для імпорту електрики з РФ та Білорусі з’явилася з 1 листопада, після кількамісячної заборони та судової тяганини.

Щоб уникнути дефіциту ресурсу та забезпечити склади паливом, Україна розпочала його імпорт, утому числі морем. Запаси вугілля на складах України зросли.

Також Україна в таких умовах зробила ставку на атомну генерацію.

Водночас, за даними Міненерго, у цьому опалювальному сезоні в Україні споживання електроенергії зросло майже на 6%

При цьому прем’єр Денис Шмигаль 15 грудня заявляв, що жодних віялових відключень споживачів від початку опалювального сезону не відбувалось. А кількагодинні відключення, які можуть мати місце в тому чи іншому місті, за його словами, — це “невідкладні ремонтні роботи на лініях електропередач, про які попереджають заздалегідь, або аварійні ситуації, пов’язані з погодними умовами”. У Міненерго вказували: якщо українцям і відключають електроенергію — не через дефіцит. Єдина причина відсутності в домівках українців електропостачання є проведення планових та аварійних ремонтів оператором систем розподілення, зазначали у міністерстві.

Однак, тривалість перерв в електропостачанні не повинна перевищувати сумарно 8 годин на добу у зимові місяці у разі неможливості забезпечення резервним живленням, зазначали у регуляторі — НКРЕКП.