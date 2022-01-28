Україна у першому кварталі очікує імпорт 6 млн тонн вугілля - Шмигаль

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“Починаючи з листопада 2021 року в Україну надійшло 14 суден з енергетичним вугіллям. Ще 1 млн тонн — тривають перемовини про збільшення постачання вугілля на лютий-березень цього року. Загалом у першому кварталі заплановано постачання на склади ТЕС на рівні 6 млн тонн вугілля загалом за квартал. При цьому оріентовані витрати вугілля очікуються на рівні 5,5 млн тонн”, — сказав Шмигаль.

Деталі

Прем’єр зазначив, що паралельно відбувається активне збільшення поставок вугілля на склади, а також його видобуток та імпорт. На сьогодні на складах близько 800 тис. тонн вугілля, що більше, ніж було минулого року на цей час, сказав Прем’єр.

З початку року видобуток вугілля на українських шахтах зріс майже на 20% у порівнянні з тим же періодом минулого року, додав він.

Контекст

В Україні з початком опалювального сезону говорили про невиконання плану накопичення вугілля на ТЕС для виробництва електроенергії. При цьому Росія відмовилася експортувати в Україну вугілля, яке використовують на ТЕС для виробництва електрики.

На тлі такої ситуації Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі. Можливість для імпорту електрики з РФ та Білорусі з’явилася з 1 листопада, після кількамісячної заборони та судової тяганини.

Щоб уникнути дефіциту ресурсу та забезпечити склади паливом, Україна розпочала його імпорт, утому числі морем. Запаси вугілля на складах України зросли.

Також Україна в таких умовах зробила ставку на атомну генерацію.

Водночас, за даними уряду, у січні споживання електроенергії зросло на 5%.

При цьому прем’єр Денис Шмигаль 15 грудня заявляв, що жодних віялових відключень споживачів від початку опалювального сезону не відбувалось. А кількагодинні відключення, які можуть мати місце в тому чи іншому місті, за його словами, — це “невідкладні ремонтні роботи на лініях електропередач, про які попереджають заздалегідь, або аварійні ситуації, пов’язані з погодними умовами”. У Міненерго вказували: якщо українцям і відключають електроенергію — не через дефіцит. Єдина причина відсутності в домівках українців електропостачання є проведення планових та аварійних ремонтів оператором систем розподілення, зазначали у міністерстві.

Однак, тривалість перерв в електропостачанні не повинна перевищувати сумарно 8 годин на добу у зимові місяці у разі неможливості забезпечення резервним живленням, зазначали у регуляторі — НКРЕКП.