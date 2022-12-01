Украина в ноябре увеличила импорт горючего и генераторов - Минэкономики

Цитата

«Импорт вырос на 228 млн долларов и достиг 4,8 млрд долларов. Главными факторами роста импорта стали нефтепродукты, импортированных 672 тысячи тонн, на 111 тысяч тонн больше. И генераторы, на которые украинцы потратили 119 млн долларов, в 2,5 раза больше, чем в октябре», – пояснил Качка.

Детали

По его словам, несмотря на негативное давление на торговое сальдо, эти показатели свидетельствуют об интенсивной поставке товаров, необходимых для прохождения зимы в условиях потенциального блекаута.

В импорте также ЕС является ключевым поставщиком - 2,36 млрд долларов. Из интересных трендов – импорт из Китая и дальше растет: 936 млн долларов, очень близко к довоенному уровню.

Что касается экспорта, то он в ноябре остался на таком же уровне, как и в октябре – 3,83 млрд долларов и 9,12 млн тонн.

Лидеры экспорта традиционны – кукуруза (2,5 млн тонн), пшеница (1,76 млн тонн), руда (783 тысячи тонн – впервые с начала года менее 1 млн тонн), рапс (529 тысяч тонн) ), масло подсолнечное (483 тысячи тонн – рост по отношению к октябрю на 28 тысяч тонн), семена подсолнечника (398 тысяч тонн), соя (384 тыс тонн). Дров и пеллет Украина экспортировала в ноябре на 33% меньше, чем в октябре – 76 тысяч тонн.

География экспорта остается традиционной – 2,63 млрд долларов экспорта было отправлено в ЕС.

«По видам транспорта имеем сокращение перевозок морским транспортом на 471 тысячу тонн (8,8%) до 4,8 млн тонн (1,57 млрд долларов). Зато экспорт по железной дороге вырос на 353 тысячи тонн (14,4%) до 2,8 млн тонн (0,71 млрд долларов)», - добавил он.

Дополнение

С начала нового маркетингового года, который начался 1 июля, Украина отправила на экспорт уже более 16 млн тонн зерна, причем в ноябре уже более 3 млн тонн.