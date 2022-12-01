Україна у листопаді збільшила імпорт пального і генераторів - Мінекономіки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Україна у листопаді збільшила імпорт генераторів та нафтопродуктів. Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка, інформує УНН.
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«Імпорт зріс на 228 млн доларів і сягнув 4,8 млрд доларів. Головними чинниками зростання імпорту стали нафтопродукти, яких імпортовано 672 тисячі тонн, на 111 тисяч тонн більше. І генератори, на які українці витратили 119 млн доларів, у 2,5 рази більше, ніж у жовтні», - пояснив Качка.
Деталі
За його словами, попри негативний тиск на торгове сальдо ці показники свідчать про інтенсивне постачання товарів, необхідних для проходження зими в умовах потенційного блекауту.
В імпорті також ЄС є ключовим постачальником – 2,36 млрд доларів. З цікавих трендів – імпорт з Китаю і далі зростає: 936 млн доларів, дуже близько до довоєнного рівня.
Щодо експорту, то він у листопаді лишився на такому ж рівні, як і в жовтні – 3,83 млрд доларів і 9,12 млн тонн.
Лідери експорту традиційні – кукурудза (2,5 млн тонн), пшениця (1,76 млн тонн), руда (783 тисячі тонн – вперше з початку року менше 1 млн тонн), ріпак (529 тисяч тонн), олія соняшникова (483 тисячі тонн – зростання по відношенню до жовтня на 28 тисяч тонн), насіння соняшнику (398 тисяч тонн), соя (384 тис тонн). Дрів та пелет Україна експортувала в листопаді на 33% менше, ніж в жовтні – 76 тисяч тонн.
Географія експорту лишається традиційною - 2,63 млрд доларів експорту було відправлено до ЄС.
«По видах транспорту маємо скорочення перевезень морським транспортом на 471 тисячу тонн (8,8%) до 4,8 млн тонн (1,57 млрд доларів). Натомість експорт залізницею зріс на 353 тисячі тонн (14,4%) до 2,8 млн тонн (0,71 млрд доларів)», - додав він.
Доповнення
З початку нового маркетингового року, який розпочався 1 липня, Україна відправила на експорт вже понад 16 млн тонн зерна, при чому у листопаді вже понад 3 млн тонн.