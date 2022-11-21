Експорт українського зерна у листопаді перевищив 3 млн тонн

Деталі

За наведеними даними, станом на 21 листопада, у 2022/23 маркетинговому році Україна експортувала 16,239 млн тонн зернових і зернобобових культур. Це на 31,7% менше, ніж на аналогічну дату 2021/22 МР.

При цьому у листопаді експортовано вже 3,036 млн тонн зерна, що на 29,7% менше, ніж за той же період торік.

Зокрема у 2022/23 МР на експорт вже відправлено:



пшениці - 6,280 млн тонн;



ячменю - 1,337 млн тонн;



жита - 11,3 тис. тонн;



кукурудзи - 8,553 млн тонн.



Експорт борошна становив 48,3 тис. тонн.

Доповнення

Чорноморську зернову ініціативу, яка запрацювала з 1 серпня і дозволяє експорт зерна з портів України морем, продовжено ще не 120 днів.