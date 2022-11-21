Експорт українського зерна у листопаді перевищив 3 млн тонн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. З початку нового маркетингового року, який розпочався 1 липня, Україна відправила на експорт вже понад 16 млн тонн зерна, при чому у листопаді вже понад 3 млн тонн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінагрополітики.
Деталі
За наведеними даними, станом на 21 листопада, у 2022/23 маркетинговому році Україна експортувала 16,239 млн тонн зернових і зернобобових культур. Це на 31,7% менше, ніж на аналогічну дату 2021/22 МР.
При цьому у листопаді експортовано вже 3,036 млн тонн зерна, що на 29,7% менше, ніж за той же період торік.
Зокрема у 2022/23 МР на експорт вже відправлено:
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- пшениці - 6,280 млн тонн;
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- ячменю - 1,337 млн тонн;
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- жита - 11,3 тис. тонн;
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- кукурудзи - 8,553 млн тонн.
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Експорт борошна становив 48,3 тис. тонн.
Доповнення
Чорноморську зернову ініціативу, яка запрацювала з 1 серпня і дозволяє експорт зерна з портів України морем, продовжено ще не 120 днів.