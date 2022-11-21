Экспорт украинского зерна в ноябре превысил 3 млн тонн

Детали

По приведенным данным, по состоянию на 21 ноября, в 2022/23 маркетинговом году Украина экспортировала 16,239 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 31,7% меньше, чем на аналогичную дату 2021/22 МГ.

При этом в ноябре экспортировано уже 3,036 млн тонн зерна, что на 29,7% меньше, чем за тот же период в прошлом году.

В частности, в 2022/23 МГ на экспорт уже отправлено:



пшеницы – 6,280 млн тонн;



ячменя – 1,337 млн ​​тонн;



ржи – 11,3 тыс. тонн;



кукурузы – 8,553 млн тонн.



Экспорт муки составил 48,3 тыс. тонн.

Дополнение

Черноморская зерновая инициатива, которая заработала с 1 августа и делает возможным экспорт зерна из портов Украины морем, продлена еще не 120 дней.