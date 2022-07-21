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Украина в июле ожидает более 3 млрд долларов внешнего финансирования - Марченко

Украина в июле ожидает более 3 млрд долларов внешнего финансирования - Марченко

Киев • УНН

 • 120209 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Украина с начала войны получила около 13 миллиардов долларов внешнего финансирования. В целом до конца года ожидается 16-17 миллиардов долларов. Об этом в эфире Национального телемарафона сообщил министр финансов Сергей Марченко, пишет УНН.

Цитата

"На этот месяц получим или ожидаем более 3 млрд долларов. До конца года речь идет об от 16 млрд до 17 млрд долларов с учетом уже полученного", - отметил министр.

Детали

Глава Министерства подчеркнул, что правительство пытается удерживать ежемесячный дефицит бюджета в пределах 5 млрд долларов, и принимает необходимые решения, “чтобы эта рамка сужалась”.

По его словам, речь идет не о повышении налогов, а о расширении налоговой базы.

Однако Марченко добавил, что пока страна не может обойтись без частичного финансирования госбюджета Национальным банком за счет выкупа военных облигаций.

"Эти условия созданы тем, что у нас война. Мы не можем финансировать нашу армию за счет внешних источников – грантов и кредитов. Наши партнеры не дают нам на военную кампанию средств. Поэтому военную кампанию мы можем финансировать или за счет налогов, или за счет, в частности, выкупа облигаций Нацбанком. Это временно вынужденный шаг в условиях, когда мы воюем", - пояснил глава Минфина.

Дополнение

Как писал УНН, международные кредиторы согласились отсрочить выплаты внешней задолженности Украиной – с 1 августа 2022 года до конца 2023 года, с возможностью продления на год.

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