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Україна у липні очікує понад 3 млрд доларів зовнішнього фінансування - Марченко

Україна у липні очікує понад 3 млрд доларів зовнішнього фінансування - Марченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Україна з початку війни отримала близько 13 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Загалом, до кінця року очікується 16-17 мільярдів доларів. Про це в ефірі Національного телемарафону повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, пише УНН.

Цитата

"На цей місяць отримаємо або очікуємо понад 3 млрд доларів. До кінця року йдеться про від 16 млрд до 17 млрд доларів із урахуванням вже отриманого", - зазначив міністр.

Деталі

Очільник Міністерства наголосив, що уряд намагається утримувати щомісячний дефіцит бюджету в межах 5 млрд доларів, та ухвалює необхідні рішення, “щоб ця рамка звужувалась”.

За його словами, йдеться не про підвищення податків, а про розширення податкової бази.

Проте Марченко додав, що поки що країна не може обійтися без часткового фінансування держбюджету Національним банком за рахунок викупу військових облігацій.

"Ці умови створені тим, що у нас війна. Ми не можемо фінансувати нашу армію за рахунок зовнішніх джерел – грантів та кредитів. Наші партнери не дають нам на військову кампанію коштів. Тому військову кампанію ми можемо фінансувати або за рахунок податків, або за рахунок, зокрема, викупу облігацій Нацбанком. Це тимчасово вимушений крок в умовах, коли ми воюємо", - пояснив голова Мінфіну.

Доповнення

Як писав УНН, міжнародні кредитори погодилися відтермінувати виплати зовнішньої заборгованості Україною - з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року, з можливістю продовження на рік.

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