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Украина транспортировала на 45% меньше газа из-за строительства "Турецкого потока" - оператор ГТС

Украина транспортировала на 45% меньше газа из-за строительства "Турецкого потока" - оператор ГТС

Киев  •  УНН

 • 16342 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Украина в этом году транспортировала на 45% меньше газа, чем в 2019 году в связи со строительством "Турецкого потока". Так, было потеряно около 15 млрд кубометров газа-транзита. Об этом заявил во время онлайн-дискуссии о независимости Оператора, генеральный директор компании Сергей Макогон, передает корреспондент УНН.

"В этом году мы транспортировали на 45% газа меньше, чем в прошлом 2019 году. Мы связываем такое снижение товаротранспортной работы, транзита, с запуском "Турецкого потока", через который Болгария, Греция, Турция и предыдущий месяц уже Румыния начали получать газ из Российской Федерации. Поэтому где-то примерно 15 млрд кубических метров газа-транзита было потеряно "благодаря" строительству "Турецкого потока", - сказал Макогон.

По его словам, если в следующем году будет построена и запущена дополнительная вторая ветвь "Турецкого потока", то, возможно, будет потеряно еще 15 млрд кубометров транзита, так как Венгрия тоже может перейти на получение газа через "Турецкий поток".

Напомним, государственный департамент США отменит предостережение, которое освобождает российские трубопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" от санкций. Таким образом оба проекта подпадают под санкции закона "О противодействии противникам Америки с помощью санкций" (CAATSA).

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