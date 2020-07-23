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Україна транспортувала на 45% менше газу через будівництво "Турецького потоку" – Оператор ГТС

Україна транспортувала на 45% менше газу через будівництво "Турецького потоку" – Оператор ГТС

Київ • УНН

 • 16353 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Україна цього року транспортувала на 45% менше газу, ніж у 2019 році у зв’язку з будівництвом "Турецького потоку". Так, було втрачено близько 15 млрд кубометрів газу-транзиту. Про це заявив під час онлайн-дискусії щодо незалежності Оператора, генеральний директор компанії Сергій Макогон, передає кореспондент УНН.

"Цього року ми протранспортували на 45% газу менше, ніж минулого 2019 року. Ми пов’язуємо таке зниження товаротранспортної роботи, транзиту, з запуском "Турецького потоку", через який Болгарія, Греція, Туреччина та попередній місяць вже Румунія почали отримувати газ з Російської Федерації. Тому десь приблизно 15 млрд кубічних метрів газу-транзиту було втрачено "завдяки" будівництву "Турецького потоку", - сказав Макогон.

За його словами, якщо у наступному році буде побудована і запущена додаткова друга гілка "Турецького потоку", то, можливо, буде втрачено ще 15 млрд кубометрів транзиту, тому що Угорщина теж може перейти на отримання газу через "Турецький потік".

Нагадаємо, державний департамент США скасує застереження, яке звільняє російські трубопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік" від санкцій. Таким чином обидва проекти підпадають під санкції закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA).

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