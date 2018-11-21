Украина и Турция свели спарринг в безголевую ничью
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Национальные футбольные сборные Турции и Украины провели контрольную встречу в Анталии, сообщает корреспондент УНН.
В середине первого тайма стоит вспомнить попытки Цыганкова и Коноплянки. В обоих случаях вратарь турок Болат был на месте. Через толчок Юнеса Унала арбитр матча не засчитал гол сборной Турции.
Острый момент у ворот украинцев произошел на старте второй половины — на выстрел Ундер с ближнего расстояния ногой среагировал Лунин. После положения вне игры турки отличились усилиями Союнчу — арбитр отменил взятие ворот. В результате ничья 0:0.
Заметим, что Виталий Миколенко и Марьян Швед провели дебютные поединки в форме национальной сборной.
Добавим также, данная игра стала завершающей для обоих коллективов в нынешнем календарном году.
Как ранее информировал УНН, вратарь Лунин попал в стартовый состав сборной Украины на матч с Турцией.