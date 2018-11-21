Україна та Туреччина звели спаринг в безгольову нічию
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Національні футбольні збірні Туреччини та України провели контрольну зустріч в Анталії, повідомляє кореспондент УНН.
В середині першого тайму варто згадати спроби Циганкова та Коноплянки. В обох випадках воротар турків Болат був на місці. Через поштовх Юнеса Унала арбітр матчу не зарахував гол збірної Туреччини.
Гострий момент біля воріт українців пройшов на старті другої половини — на постріл Ундера з ближньої відстані ногою зреагував Лунін. Після положення поза грою турки відзначилися зусиллями Союнчу — арбітр відмінив взяття воріт. Як наслідок нічия 0:0.
Зауважимо, що Віталій Миколенко та Мар’ян Швед провели дебютні поєдинки у формі національної збірної.
Додамо також, дана гра стала завершальною для обох колективів у нинішньому календарному році.
Як раніше інформував УНН, воротар Лунін потрапив у стартовий склад збірної України на матч із Туреччиною.