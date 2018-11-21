Україна та Туреччина звели спаринг в безгольову нічию

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Національні футбольні збірні Туреччини та України провели контрольну зустріч в Анталії, повідомляє кореспондент УНН.

В середині першого тайму варто згадати спроби Циганкова та Коноплянки. В обох випадках воротар турків Болат був на місці. Через поштовх Юнеса Унала арбітр матчу не зарахував гол збірної Туреччини.

Гострий момент біля воріт українців пройшов на старті другої половини — на постріл Ундера з ближньої відстані ногою зреагував Лунін. Після положення поза грою турки відзначилися зусиллями Союнчу — арбітр відмінив взяття воріт. Як наслідок нічия 0:0.

Зауважимо, що Віталій Миколенко та Мар’ян Швед провели дебютні поєдинки у формі національної збірної.

Додамо також, дана гра стала завершальною для обох колективів у нинішньому календарному році.

Як раніше інформував УНН, воротар Лунін потрапив у стартовий склад збірної України на матч із Туреччиною.

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