Украина и Турция подписали документы о двустороннем сотрудничестве

Президент Украины Петр Порошенко и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подписали “Совместное заявление по результатам Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой”.

“В присутствии глав двух государств был подписан „Меморандум между ГК „Укроборонпром“ и Государственным агентством по вопросам оборонной промышленности Турецкой Республики о взаимных банковских гарантиях“. Документ подписали Генеральный директор ГУ „Укроборонпром“ Павел Букин и президент по вопросам оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаил Демир. Меморандум определяет условия выполнения договорных обязательств между ГК „Укроборонпром“ и Государственным агентством по вопросам оборонной промышленности Турецкой Республики, в частности в контексте регулирования порядка получения банковских гарантий, необходимых для реализации проектов в сфере оборонной промышленности. Документ закрепляет договоренности сторон о реализации контрактов в сфере оборонной промышленности без необходимости получения банковских гарантий, если сумма составляет менее 10 млн. долл. США”, — указано в сообщении.

Было заключено и “Соглашение о сотрудничестве в сфере развития между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики”, которую своими подписями скрепили Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и Начальник Управления Турецкого агентства сотрудничества и координации Сердар Чам.

“Соглашение создаст правовые основы для создания Управлением Турецкого агентства сотрудничества и координации Офиса координации программ в Украине с целью развития плодотворного сотрудничества в экономических и социальных сферах между правительствами двух стран. Особое внимание будет уделяться проектам (программам) технического и финансового сотрудничества, направленным на развитие образовательной инфраструктуры, социального обслуживания, сельского хозяйства, туристических и производственных секторов государств, а также повышение уровня институционализации в секторе государственного управления”, — добавили в пресс-службе Президента Украины.

Напоминаем, Президент Петр Порошенко планирует поднять вопрос освобождения украинских заложников Кремля во время своих визитов в Финляндию и Францию.