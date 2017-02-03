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Украина и Турция обсудили вопросы военно-технического сотрудничества

Киев • УНН

 • 8229 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский посетил с официальным визитом Турецкую Республику, где обсудил вопросы военно-технического сотрудничества. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СНБО.

Украина и Турция обсудили вопросы военно-технического сотрудничества

Во время визита состоялись переговоры с главой Секретариата военной промышленности (SSM) Турции Демиром Исмаилом и руководством ведущих компаний-производителей военной техники и вооружения.

Стороны обсудили, в частности, вопросы реализации совместных проектов в бронетанковой, космической и авиастроительной сферах, а также производства БПЛА и двигателей.

"С удовольствием констатирую, что в последнее время украинско-турецкое военно-техническое сотрудничество активизируется. Турция - наш стратегический партнер. И только совместными усилиями мы сможем противостоять мировым вызовам. Убежден, что при нынешней интенсивности контактов между нашими странами в ближайшее время мы сможем представить продукты ВПК совместного производства", - отметил О.Гладковский.

Кроме этого, первый заместитель Секретаря СНБО Украины провел встречи с руководством турецких компаний Aselsan, Roketsan, Havelsan, а также посетил турецкую авиационную компанию TAI, где осмотрел производственные мощности и обсудил возможности развития украинско-турецкого сотрудничества в сфере авиастроения.

Также украинская делегация посетила Мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка, также О.Гладковський принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу.

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