Украина и Турция обсудили вопросы военно-технического сотрудничества
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский посетил с официальным визитом Турецкую Республику, где обсудил вопросы военно-технического сотрудничества. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СНБО.
Во время визита состоялись переговоры с главой Секретариата военной промышленности (SSM) Турции Демиром Исмаилом и руководством ведущих компаний-производителей военной техники и вооружения.
Стороны обсудили, в частности, вопросы реализации совместных проектов в бронетанковой, космической и авиастроительной сферах, а также производства БПЛА и двигателей.
"С удовольствием констатирую, что в последнее время украинско-турецкое военно-техническое сотрудничество активизируется. Турция - наш стратегический партнер. И только совместными усилиями мы сможем противостоять мировым вызовам. Убежден, что при нынешней интенсивности контактов между нашими странами в ближайшее время мы сможем представить продукты ВПК совместного производства", - отметил О.Гладковский.
Кроме этого, первый заместитель Секретаря СНБО Украины провел встречи с руководством турецких компаний Aselsan, Roketsan, Havelsan, а также посетил турецкую авиационную компанию TAI, где осмотрел производственные мощности и обсудил возможности развития украинско-турецкого сотрудничества в сфере авиастроения.
Также украинская делегация посетила Мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка, также О.Гладковський принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу.