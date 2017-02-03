Україна та Туреччина обговорили питання військово-технічної співпраці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олег Гладковський відвідав з офіційним візитом Турецьку Республіку, де обговорив питання військово-технічної співпраці. Про це УНН повідомили у прес-службі РНБО.
Під час візиту відбулися перемовини з головою Секретаріату військової промисловості (SSM) Туреччини Деміром Ізмаїлом та керівництвом провідних компаній-виробників військової техніки та озброєння.
Сторони обговорили, зокрема, питання реалізації спільних проектів у бронетанковій, космічній та авіабудівній сферах, а також виробництва БПЛА та двигунів.
“Із задоволенням констатую, що останнім часом українсько-турецька військово-технічна співпраця активізується. Туреччина — наш стратегічний партнер. І лише спільними зусиллями ми зможемо протистояти світовим викликам. Переконаний, що за нинішньої інтенсивності контактів між нашими країнами найближчим часом ми зможемо презентувати продукти ВПК спільного виробництва”, — зазначив О.Гладковський.
Окрім цього, перший заступник Секретаря РНБО України провів зустрічі з керівництвом турецьких компаній Aselsan, Roketsan, Havelsan, а також відвідав турецьку авіаційну компанію TAI, де оглянув виробничі потужності та обговорив можливості розвитку української-турецької співпраці в сфері авіабудування.
Також українська делегація відвідала Мавзолей Мустафи Кемаля Ататюрка, О.Гладковський взяв участь в урочистій церемонії покладання квітів до меморіалу.