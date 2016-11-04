Украина и РФ обсуждают возможность совместного посещения СИЗО в Крыму - офис В.Лутковской

"Решение осложняется тем, что многих граждан Украины, которые во время оккупации находились в местах лишения свободы в АР Крым, принудительно принято в гражданство России. Что, с точки зрения законодательства России, исключает возможность посещения их должностными лицами Украины", - пояснил представитель офиса украинского омбудсмена по связям с общественностью Михаил Чаплыга.

Он также сообщил, что Валерия Лутковская готова выехать в Крым сразу же после получения положительного ответа от российской коллеги.

В августе офис украинского омбудсмена сообщал о возможности посетить СИЗО в Симферополе с целью мониторинга условий содержания заключенных.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время рабочей поездки в оккупированный Крым в мае текущего года посетила СИЗО в Симферополе. Т.Москалькова тогда заявила, что уголовно-исполнительная система на полуострове "полностью разрушена".

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".