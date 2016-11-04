Україна та РФ обговорюють можливість спільного відвідування СІЗО в Криму - офіс В.Лутковської
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська продовжує переговори з російською колегою Тетяною Москальковою про відвідування слідчих ізоляторів і пенітенціарних установ в окупованому Криму. У даний час остаточне рішення російської сторони не прийнято. Про це "Крим.Реалії" повідомили в офісі українського омбудсмена.
“Рішення ускладнюється тим, що багатьох громадян України, які під час окупації перебували в місцях позбавлення волі в АР Крим, примусово прийнято до громадянства Росії. Що, з точки зору законодавства Росії, виключає можливість відвідування їх посадовими особами України”, - пояснив представник офісу українського омбудсмена зі зв’язків з громадськістю Михайло Чаплига.
Він також повідомив, що Валерія Лутковська готова виїхати в Крим відразу ж після отримання позитивної відповіді від російської колеги.
У серпні офіс українського омбудсмена повідомляв про можливість відвідати СІЗО в Сімферополі з метою моніторингу умов утримання ув’язнених.
Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова під час робочої поїздки в окупований Крим в травні поточного року відвідала СІЗО в Сімферополі. Т.Москалькова тоді заявила, що кримінально-виконавча система на півострові “повністю зруйнована”.
Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”.