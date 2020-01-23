Украина и Польша в Давосе обсудили инфраструктурные проекты
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на полях Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с польским коллегой Матеушем Моравецким. Темой разговора стали совместные инфраструктурные проекты двух стран, передает УНН со ссылкой на сообщение Гончарука в Telegram-канале.
"Встретился в Давосе с моим польским коллегой - премьер-министром Матеушем Моравецким. У нас был очень конструктивный и практический разговор. В фокусе нашей встречи - инфраструктурные проекты, которые Украина и Польша могут совместно реализовать", - сообщил украинский премьер.
По его словам, украинское правительство за полгода уже сделало аудит страны.
"Сейчас у нас есть четкое понимание того, что мы хотим и планируем делать, в частности в инфраструктуре. В ближайшее время мы представим "Стратегию развития инфраструктурных объектов Украины". Пригласил господина Моравецкого в Украину, чтобы показать ему нашу стратегию", - сообщил Гончарук.
Он подчеркнул, что конструктивные отношения между Украиной и Польшей - это фактор безопасности ЕС.
"2020-й должен стать годом усиленного сотрудничества между Польшей и Украиной. И начнем его с визита господина Премьера в украинскую столицу!", - добавил он.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Польшу, где, кроме польского президента Анджея Дуды встретится с президентами Израиля и Германии.