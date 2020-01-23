Україна та Польща в Давосі обговорили інфраструктурні проекти
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі провів зустріч з польським колегою Матеушем Моравецьким. Темою розмови стали спільні інфраструктурні проекти двох країн, передає УНН із посиланням на повідомлення Гончарука у Telegram-каналі.
"Зустрівся в Давосі з моїм польським колегою — прем‘єр-міністром Матеушем Моравецьким. У нас була дуже конструктивна та практична розмова. У фокусі нашої зустрічі — інфраструктурні проекти, які Україна та Польща можуть спільно реалізувати", - повідомив український прем’єр.
З його слів, український уряд за півроку вже зробив аудит країни.
"Зараз у нас є чітке розуміння того, що ми хочемо та плануємо робити, зокрема в інфраструктурі. Найближчим часом ми представимо "Стратегію розвитку інфраструктурних об‘єктів України". Запросив пана Моравецького в Україну, щоб показати йому нашу Стратегію", - повідомив Гончарук.
Він підкреслив, що конструктивні відносини між Україною та Польщею — це фактор безпеки ЄС.
"2020-й має стати роком посиленого співробітництва між Польщею та Україною. І почнемо його з візиту пана Прем‘єра в українську столицю!", - додав він.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Польщу, де, крім польского президента Анджея Дуди зустрінеться з президентами Ізраїлю та Німеччини.