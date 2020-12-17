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Украина и Польша обсудили привлечение Румынии к "Люблинскому треугольнику"

Киев • УНН

 • 21159 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время встречи с руководителем Бюро национальной безопасности Республики Польша Павлом Солохом обсудили вопросы привлечения Румынии к "Люблинскому треугольнику" учитывая безопасность в Черном море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Украина и Польша обсудили привлечение Румынии к "Люблинскому треугольнику"

"Секретарь СНБО Украины и руководитель БНБ Польши выразили уверенность в необходимости активизации дальнейшего сотрудничества между ведомствами наших стран по вопросами безопасности в формате "Люблинского треугольника" с последующим возможным привлечением к взаимодействию Румынии учитывая безопасность в Черном море и в контексте проведения саммита НАТО в следующем году", - говорится в сообщении.

Напомним, министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс на встрече, состоявшейся в Люблине 28 июля, создали новый формат "Люблинского треугольника".

Так, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что у "Люблинского треугольника" есть потенциал стать важным форматом регионального сотрудничества, а также способствовать европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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