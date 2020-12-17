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Україна та Польща обговорили залучення Румунії до “Люблінського трикутника”

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час зустрічі з Керівником Бюро національної безпеки Республіки Польща Павелом Солохом обговорили питання залучення Румунії до “Люблінського трикутника” з огляду на безпекову ситуацію в Чорному морі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу РНБО.

Україна та Польща обговорили залучення Румунії до “Люблінського трикутника”

“Секретар РНБО України та Керівник БНБ Республіки Польща висловили впевненість у необхідності активізації подальшої співпраці між безпековими відомствами наших країн у форматі „Люблінського трикутника“ з подальшим можливим залученням до взаємодії Румунії з огляду на безпекову ситуацію в Чорному морі та в контексті проведення Саміту НАТО у наступному році”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, міністри закордонних справ України, Польщі та Литви Дмитро Кулеба, Яцек Чапутович і Лінас Лінкявічюс на зустрічі, що відбулась у Любліні 28 липня, започаткували новий формат “Люблінського трикутника”. 

Так, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що у “Люблінського трикутника” є потенціал стати важливим форматом регіональної співпраці, а також сприяти європейській та євроатлантичній інтеграції України.

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