Україна та Польща обговорили залучення Румунії до “Люблінського трикутника”

“Секретар РНБО України та Керівник БНБ Республіки Польща висловили впевненість у необхідності активізації подальшої співпраці між безпековими відомствами наших країн у форматі „Люблінського трикутника“ з подальшим можливим залученням до взаємодії Румунії з огляду на безпекову ситуацію в Чорному морі та в контексті проведення Саміту НАТО у наступному році”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, міністри закордонних справ України, Польщі та Литви Дмитро Кулеба, Яцек Чапутович і Лінас Лінкявічюс на зустрічі, що відбулась у Любліні 28 липня, започаткували новий формат “Люблінського трикутника”.

Так, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що у “Люблінського трикутника” є потенціал стати важливим форматом регіональної співпраці, а також сприяти європейській та євроатлантичній інтеграції України.