Украина и Германия подадут апелляцию по поводу допинга российской чемпионки Паралимпиады

По словам Сушкевича спортсменка фигурирует в списке атлетов, уличенных в употреблении допинга.

“Одна из так называемых российских звезд в лыжном спорте была допущена к соревнованиям фактически за два дня до Паралимпиады. При этом, её допустили с нарушением регламента. Никто официально не сообщил, что спортсменка Лысова допущена. Она просто появилась в перечне. Такого не было никогда. Первой отреагировала команда Германии. Они подали официальный запрос в комитет. Мы тоже сделали запрос. Нам дали ответ, что таково решение соответствующей комиссии. Какого обоснования, почему эта спортсменка допущена нам так и не предоставили. Это странное решение, потому что Лысова забрала у многих команд, в том числе и у нас, медали. Она внесла деструктив”, — заявил Сушкевич.

По его словам, шеф миссии немецкой команды доктор Карл Кваде обнаружил Лисову в так называемом “списке Макларена” — заключенного на основе доклада канадского спортивного юриста Ричарда Макларена, который в 2016 году пригласил Всемирное антидопинговое агентство в качестве независимого эксперта для возглавление расследование масштабной фальсификации допинг-проб в российском спорте. Имена спортсменов, причастных к допинг-скандала, в докладе не раскрываются, они заменены кодовыми номерами.

“Немецкие коллеги знают больше — они знают код Лысовой в списке Маккларен, список запрещенных из-за допинга спортсменов. Когда я сказал члену международного паралимпийского комитета о том, что она есть в списке Маккларен, он ответил, что его фамилии в списке нету. Но в этом списке вообще не фамилий, там есть только коды антидопингового комитета. Так вот, доктор Карл Кваде, который входит в немецку миссию, нашел код Лысовой в этом списке запрещенных спортсменов”, - подытожил глава украинского паралимпийского комитета.

Заметим, что Лысова в составе команды “нейтральных паралимпийских атлетов” участвовала в соревнованиях по биатлону и лыжным гонкам и получила на Играх-2018 6 медалей: 2 “золотые”, 3 “серебряные” и 1 “бронзовую”.

Напомним, что допинг-проба российского керлингистов продемонстрировала рекордное содержание мельдония.